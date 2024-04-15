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Çanakkale'de 2. Turna Balığı Tutma Şenliği ve Yarışması Düzenlendi

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde "2. Turna Balığı Tutma Şenliği ve Yarışması" düzenlendi.

Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneğince Sameteli Göleti'ndeki şenliğe katılan balık tutkunları, kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, 72 santimetre uzunluğunda turna bağlı tutan Ali Garip 1'inci, 70 santimetre uzunluğunda turna balığı tutan İlker Baş 2'nci, 69 santimetre uzunluğunda turna balığı tutan Okan Bağcı 3'üncü oldu.

Dereceye girenlere kupanın yanı sıra olta, makara, güneş gözlüğü, tişört ve şapka hediye edildi.

Etkinliğe Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, Çan Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Şenol Tabak, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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