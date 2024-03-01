Çanakkale'de tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Çan yönüne giden Tacettin N. idaresindeki 17 ZC 569 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Ahlatlıburun ve Koyunyeri köyleri arasındaki kavşakta kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Vahide N. yaralandı.
Yaralılar, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.