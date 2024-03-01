Çanakkale'de Avcı Pilavı Gecesi düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, "Avcı Pilavı Gecesi" etkinliği yapıldı.

Etili Avcılık Atıcılık Doğa Sporları ve Amatör Balıkçılık Spor Kulübü Derneğince 5 kazan pilav dağıtılan etkinliğe, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Etili Seramik Fabrikaları Kurucusu İsmail Tülek, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Çağlayan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 200 üyesi bulunan derneklerinin her yıl geleneksel olarak bu geceyi düzenlediğini belirterek, "Bu yıl avladığımız av etlerinden yine tekrarını gerçekleştirdik. Katılan ve katılamayan arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi.