Çanakkale'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Nesip Emir (80), tarlasında çalışırken traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Nesip Emir (80), Hacılar köyündeki evinden 17 ZC 122 plakalı traktörüyle Akyama mevkisindeki tarlasına gitti.
Dere yatağında aracına zincirle bağladığı ağaçları çekmek isteyen Emir, devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıı üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Emir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Çan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.