Çanakkale'de kömür yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonucunda kara yolunda trafik akışı bir süreliğine durdu.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çan- Çanakkale kara yolunda seyreden M.G.Ç. idaresindeki 17 AEG 256 plakalı kamyon, Termik Santral sapağındaki virajda kontrolden çıkarak yola devrildi.
Kamyondaki kömürlerin çevreye saçılması nedeniyle kapanan kara yolunda bekleyen araçlar, yan yoldan seyrine devam etti.
Kazada yaralanan sürücü M.G.Ç. ise Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kömürlerin ve aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Yaşam