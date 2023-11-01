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Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Saziye Algın isimli kişi, üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmek isterken araçla çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak Algın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.