Çanakkale'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Yirmievler Sokak'ta Haydar Tüm'e ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çan Belediyesi ile ODAŞ Termik Santrali, Kale Grubu ve TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri, evde hasara neden olan yangının çıkış sebebini araştırıyor.