Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter, uçak, arazöz ve personel ile çalışmalarını sürdürüyor.