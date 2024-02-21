Çanakkale'de Şubat Ayında Erik Ağacı Çiçek Açtı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir erik ağacı şubat ayında çiçek açtı.

İlçeye bağlı Küçükpaşa köyünde bulunan Sami Erdinç'e ait evin bahçesindeki erik ağacının çiçek açması köylüleri de şaşırttı.

Bölgedeki hava durumunun bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen olayda önceki yıllarda da benzer durumlar yaşandığı ancak ağaçlarda meyve veriminin bu tür durumlar nedeniyle düştüğünün gözlendiği öğrenildi.