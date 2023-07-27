Bakan Kacır Çanakkale'de Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

BAKAN KACIR ÇANAKKALE'DE BİR DİZİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki '66. Yıl Seramik Bayramı' etkinliğinin ardından bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra merkez ilçeye gelen Bakan Kacır, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle görüştükten sonra kentten ayrıldı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -