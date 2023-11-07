Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nda Balık Ölümleri İnceleme Altında
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda meydana gelen balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Sağanak sonrası suların çekilmesiyle yüzlerce ölü balık yüzeye çıktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, durumu incelemek üzere numune aldı. Balık ölümlerinin nedeni, numunelerin incelenmesiyle belirlenecek.
Çanakkale'nin Çan ilçesinden geçen Kocabaş Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Büyükpaşa köyündeki Kocabaş Çayı'nda sağanak sonrası suların çekilmesiyle yüzlerce ölü balık yüzeye çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından köye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere numune aldı.
Hava sıcaklığının yükselmesiyle kötü kokuya da yol açan balık ölümlerinin nedeni, numunelerin incelenmesiyle tespit edilecek.