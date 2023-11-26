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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı

Çanakkale'de etkili olan fırtınanın ardından, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Radar Tepesi'ndeki tarlalara ve Çanakkale-Çan kara yolunun bazı bölgelerine kar yağışı düştü. Ağı Dağı ve Şahinli köyünün yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor.