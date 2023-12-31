Çanakkale'de doğalgaz patlaması: 1 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin mutfak bölümündeki duvar tamamen yıkıldı. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Sezgin Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE