Çanakkale'de Polisler Kadınlara Karanfil Dağıttı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde polis ekipleri kadınlara karanfil dağıttı.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttılar. Vatandaşın kadınlar gününü kutlayan ekipler, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan KADES uygulaması hakkında da bilgi verdiler. - ÇANAKKALE