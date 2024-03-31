Çanakkale'nin Kazabat köyünde seçmenler komşu köyde oy kullanıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmaması" kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor.

İl merkezine 79, Çan'a 5, Terzialan beldesine 1 kilometre mesafede eski bir yerleşim yeri olan Kazabat'ın, 1985'te 25 olan nüfusu 2013'te 9'a, 2014'te 6'ya düştü.

Sakinlerinin 3 hanede yaşamını sürdürdüğü, muhtarı bulunmayan köyde boş durumda 7 ev bulunuyor.

Kazabatlı 6 seçmen, bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 kilometre uzaklıkta yer alan komşu köyleri Karakoca'da sandık başına gitti.

Seçmenlerden ikisi 1127, dördü ise 1128 numaralı sandıkta oy verecek.