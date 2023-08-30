Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 4 hizmet aracı, treyler, belediye itfaiyesi ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.