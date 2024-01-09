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Çanakkale'de Meteorolojinin uyarısıyla başlayan kar yağışı etkili oluyor

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Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de fırtına ve sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Halilağa köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojinin dün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de fırtına ve sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Halilağa köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Fırtına Yerel Haberler

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