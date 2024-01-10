Çanakkale'nin Çan ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçeye bağlı Kocayayla köyünde gece yarısı başlayan kar, gün boyu devam etti.

Köy muhtarı Ufuk Kamacı, AA muhabirine, yağış nedeniyle günlük hayatın zorlu geçtiğini belirterek, "Kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçe ile ulaşımın sağlandığı yol İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Şu an ulaşımda bir sıkıntı yok." dedi.