Çanakkale'de yeni hizmet binaları ve okul sosyal donatıları için ihaleye çıkılacak

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ve Çan ilçelerinde yeni hizmet binaları ve okul sosyal donatıları için ihaleye çıkılacağını bildirdi. Çan'da Fen Lisesi için yeni hizmet binası, öğrenci pansiyonu ve spor salonu inşa edilecek. Lapseki'de ise yeni ilçe emniyet müdürlüğü binası yapılacak.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ve Çan ilçelerinde yeni hizmet binaları ve okul sosyal donatıları için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Gider, yaptığı yazılı açıklamada, öncelikli olarak Çan'da Fen Lisesinin ihtiyacı olan yeni hizmet binası ile eğitim kalitesinin ve sosyal imkanların artırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Fen Lisesi'nde 24 derslikli yeni bir okul binasına ek olarak, 200 kişilik öğrenci pansiyonu ve spor salonu inşa edileceğini hatırlatan Ayhan Gider, şunları kaydetti:

"Çanakkale başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından belirli bir başarı kıstasını geçmiş öğrencilerin eğitim göreceği alanların da tüm ihtiyaçları karşılar vaziyette olması bizler için önemli. İçerisinde yemekhaneden, bilgisayar dersliğine, kütüphanesinden, laboratuvarlarına kadar her türlü teknik altyapı son teknolojiye göre kurulmuş olacak. Bunun yanında yatılı bir okul olma özelliği de olan Çan Fen Lisesinde sosyal donatıların da ihtiyaçları karşılaması gerekiyor. Bu kapsamda spor salonuna ek olarak 3 bin 800 metrekarelik bahçe ve halı saha da proje kapsamında olacak. Öğrencilerimiz, her imkana ulaşarak eğitimlerini rahat bir ortamda sürdürebilecekler."

Lapseki'de ise yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasının yapımı için aralık ayında ihaleye çıkılacağını vurgulayan Gider, bu binanın da zemin üstü iki kat olarak yapılarak gelişmekte olan ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacağını kaydetti.