Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 kullanılmamış A4 TAS füzesiyle çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Kaynak: AA