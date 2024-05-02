Şırnak'ta YPS Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

AHMET ÜN

(ŞIRNAK)- Şırnak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütünün şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Şırnak Valiliği, PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimizce; ilimizde bölücü terör örgütünün şehirlerdeki silahlı yapılanması olan sözde öz Savunma ve YPS içerisinde faaliyet gösteren; bölücü terör örgütünün şehirlerdeki kent meclisi yapılanmasında görev alan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs yakalanmıştır" denildi.