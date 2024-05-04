Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör kaynakları yok edilene kadar kesintisiz operasyonlara devam edileceğine dikkat çekilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı. - ANKARA