Üye Girişi
Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu: 30 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde adları yer alan 32 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Merkez ilçeler ile Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde adları yer alan 32 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Merkez ilçeler ile Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Bergama Menemen Dikili ByLock İzmir İzmir Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title