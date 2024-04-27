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Kilis'te terör örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Kilis'te terör örgütü operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KİLİS - Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.M. isimli şahıs Demirışık Köyü yakınlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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