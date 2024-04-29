DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-32' operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A., aynı iş yerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı. Ayrıca, yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı." - ANKARA