DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri İstanbul'da Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-32' operasyonu sonucunda, bomba yapımı konusunda bilgi sahibi olan K.A. ve M.H. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, K.A. ve M.H. ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-32' operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A., aynı iş yerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı. Ayrıca, yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı." - ANKARA