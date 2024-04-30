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FETÖ/PDY Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 16 şüpheli gözaltına alındı

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FETÖ/PDY silahlı örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yapılanmasına ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 mahrem imam, 4 subay, 4 astsubay ve 6 askeri öğrenci bulunuyor.

FETÖ/PDY silahlı örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'sivil imamlarla' haberleştikleri tespit edilen 2'si mahrem imam, daha önce ilişikleri kesilmiş 4'ü subay, 4'ü astsubay, 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı olan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, 2'si mahrem imam, daha önce ilişikleri kesilmiş 4'ü subay, 4'ü astsubay, 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 16 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

İşlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiğini bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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