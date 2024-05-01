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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 41 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-34' operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve para da ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1, Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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