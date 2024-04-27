Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M. Demirışık köyü yakınlarında yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.