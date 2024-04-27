Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen bir zanlı tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.M. isimli şahıs Demirışık Köyü yakınlarında yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS