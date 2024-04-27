Üye Girişi
Haberler

Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen bir zanlı tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1.Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.M. isimli şahıs Demirışık Köyü yakınlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kilis YPG PKK Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title