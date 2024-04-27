Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda para ve dijital materyal ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce MASAK raporlarına istinaden DEAŞ terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslara ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 71 bin 535 Dolar, 9 bin 165 Euro, 47 bin 500 TL ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MERSİN