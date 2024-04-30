İçişleri Bakanı: 1 Mayıs'ı provoke etmeye çalışan 58 şüpheli yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 1 ilde sosyal üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlıklar içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını" bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya hesapları üzerinden sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"1 MAYISI PROVOKE ETME HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Ali Yerlikaya'nın resmi X hesabı üzerinden düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda; İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda; Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütünün propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden 1 Mayıs'a yönelik gösteri çağrısında bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; ateş yakarak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatarak kanunsuz gösterilere katıldığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Bilecik: Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Geçmiş tarihlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabancı, 3 adet av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."