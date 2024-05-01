Milli Savunma Bakanlığı, Metina'da 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.