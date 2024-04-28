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İçişleri Bakanı: Bozdoğan-31 Operasyonunda 38 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütüne düzenlenen Bozdoğan-31 operasyonlarında 38 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda dijital materyal ve para da ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütüne düzenlenen Bozdoğan-31 operasyonlarında 38 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri ve Mersin'de 38 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleri ile milletimizin huzuru, birlik ve beraberlik için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Bozdoğan Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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