Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."