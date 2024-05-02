Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 10 zanlı yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.