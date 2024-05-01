CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Pençe Kilit Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşumuz Sait Toktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.