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17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

17 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 17 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen "KISKAÇ-14" operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerine yer verdi.

17 İlde yapılan Operasyon hakkında Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı, "Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-14' operasyonlarında şüphelilerin: Örgütün sözde 'Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sonucuda: Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konulduğunu açıklayan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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