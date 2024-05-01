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İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-34' operasyonlarında 41 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 12 ilde düzenlendi ve çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca ile döviz ve Türk lirasına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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