Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yapma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan H.T. (40) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yapma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hkkında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.T. (40) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title