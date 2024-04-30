Kayseri'de Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yapma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hkkında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.T. (40) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ