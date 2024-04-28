Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Yapan Terör Finansçısı Yakalandı

Gaziantep (İHA) Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerek Ülke içerisinde silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen şahıs düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, Ülkeye yasadışı yollarla geçen ve silah kaçakçılığı yaparak terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen daha önce de 2022-2023 yılları arasında Suriye bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen M.F.H. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan şafak operasyonu ile yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi ve silah kaçakçısı şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP