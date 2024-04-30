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Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı iddia edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü

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İsrail medyasına göre Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştiren Türk vatandaşı Hasan Saklanan vurularak öldürüldü. Saldırıda bir kadın ve bir polis yaralandı.

Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı ifade edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü.

İsrail medyasına göre 34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada, olayda 18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kadının durumunun ise ağır olduğu bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında Saklanan'ın ateş edilerek öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail medyasında Saklanan'ın dün Ürdün'den İsrail'e giriş yaptığı ifade edildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Kudüs Terör Uluslararası İlişkiler Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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