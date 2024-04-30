İzmir'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütü öven 3 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yapan 3 şüpheli tespit edildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.