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İzmir'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütü öven 3 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yapan 3 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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