Özel tiyatrolar perde açmaya hazırlanıyor
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Özel tiyatrolar perde açmaya hazırlanıyor

Özel tiyatrolar perde açmaya hazırlanıyor(Fotoğraflı - Görüntülü)İSTANBUL (İHA) - Ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro faaliyetlerinin korona virüs tedbirlerine uyarak nasıl başlayabileceğini açıkladı.

Özel tiyatrolar perde açmaya hazırlanıyor
17.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:57

Özel tiyatrolar perde açmaya hazırlanıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İSTANBUL (İHA) - Ünlü oyuncu Erdem Baş, tiyatro faaliyetlerinin korona virüs tedbirlerine uyarak nasıl başlayabileceğini açıkladı. Özel tiyatroların, Kültür Bakanlığın'dan yardım aldığını ve bu yardımların devam etmesi gerektiğini aktardı.

TRT1'de yayınlanan 80'ler dizisinin ünlü oyuncularından Erdem Baş, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri askıya alınan tiyatro oyunlarının Temmuz, Ağustos aylarında tekrar başlayabileceğini açıkladı. Kültür Bakanlığı'nın bu zorlu süreçte özel tiyatrolara maddi anlamda destek olduğunu ve bu desteğin devam etmesini talep ettiklerini kaydetti. Sahneden uzak kaldıklarını, seyircilere tekrar kavuşacakları günü beklediklerini ifade eden Baş, Ağustos ayından itibaren yarım kalan oyunları "İyi, Kötü Çirkin"le devam edeceklerini söyledi.

"KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ NEDENİYLE TİYATROLARI KAPATMAK ZORUNDA KALDIK"

Tiyatro sezonun en yoğun olduğu dönemlerde tiyatroları kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden ünlü oyuncu Baş" Tiyatro sezonun en yoğun olduğu dönemler Şubat, Mart, Nisan ayı. Çünkü; Mayıs itibariyle artık sezon kapanıyor. Bu yoğun olduğumuz dönemlerde tedbirler dolayısıyla tiyatrolar ve sinemalar kapandığı için bizde perdelerimiz kapatmak zorunda kaldık" diye konuştu

"TİYATRO SEYİRCİSİ BİLİNÇLİDİR"

Büyük salonları kullanarak perdeleri tekrar açmak istediklerini söylen Baş şöyle devam etti " Biz perdelerimizi tekrar açmak istiyoruz. Gerekli tedbirleri alırız diye düşünüyoruz. Tiyatro seyircisi bilinçlidir. Büyük salonları seyirci sayısını azaltarak ve sosyal mesafeyi koruyarak tekrar perde açarız diye düşünüyoruz. Özellikle yazın Temmuz ayından sonra açık havalarda oynamak istiyoruz" dedi.

Önceliklerinin açık hava tiyatrolarının açılması olduğunu söyleyen Baş, Temmuz, Ağustos aylarında perdeleri açmak istediklerini ifade etti.

"KÜLTÜR BAKANILIĞININ 'ÖZEL TİYATROLARA' DESTEĞİ"

Kültür Bakanlığının zorlu süreçte Özel Tiyatrolara desteğinin olduğunu açıklayan Baş, "Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara maddi desteğinin olduğunu biliyoruz. Yardımları da oldu çeşitli anlamda maddi olarak. Gene desteklerini göreceğimizi umuyorum, taleplerimizde o yönde" diye konuştu.

Seyircilere kavuşacakları günü beklediklerini aktaran Baş şunları kaydetti " İnşallah bu günler geçecek. En kısa sürece seyircimize kavuşacağız. Sezonda yarım kalan oyunumuz "İyi, Kötü, Çirkin'le devam edeceğiz. Ağustos'tan itibaren perdemizi açmaya başlayacağız. Oyunumuzda Ersin Korkut, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık ve ben oynuyorum. Seyircimizi çok özledik. Umarım sağlıklı günlerde tekrar perdemizi açıp karşılaşırız" dedi.

(İHA)

Özel tiyatrolar perde açmaya hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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