En anlamlı proje: 'Empati Parkuru' hayata geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ Hipodromu'nda bulunan Geri Dönüşüm Parkı, Tıbbi Aromatik Eğitim Parkı ve açık hava tiyatrosu gibi sosyal alanlara bir yenisi daha eklendi. Engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları anlamak ve anlatmak için Empati Parkuru bugün düzenlenen törenle açıldı.

Elazığ Hipodromu'nda bulunan Geri Dönüşüm Parkı, Tıbbi Aromatik Eğitim Parkı ve açık hava tiyatrosu gibi sosyal alanlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal sorumluk projesi çerçevesinde engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve verdikleri mücadeleyi daha iyi anlamak ve anlatmak için Empati Parkuru hazırlandı. İçerisinde işitme, görme ve yürüme engelli parkurlarını barındıran Empati Parkuru, bugün düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi. İl protokolünün de katılım sağladığı parkura öğretmen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Terapi Merkezi'nde engelli çocuklara destek olurken, Empati Parkuru'yla da toplumun geri kalanında engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmanın amaçlandığı bildirildi.

Hayata geçirilen projenin anlamlı olduğunu dile getiren Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Sportif başarılarımız her alanda her geçen gün daha da ileri noktalara gidiyor. Aslında atçılık başlığı adı altında toplanacak pek çok spor branşı da var. Bunları da bu kategoride değerlendirerek esasında bu işin sportif yönünü önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Hipodromlar, halka açık bir alan olması özelliğiyle aslında sadece yarışların yapıldığı bir mekan olmanın çok ötesindedir. Bugün Elazığ Hipodromu'na bunlara ilave bir fonksiyon daha kazandırılmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu Empati Parkuru'yla engelli bireylerimizin toplum ve sosyal hayatın içerisinde yaşarken neler hissettiklerini anlamış oluyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu ve benzeri projelere desteklerinden dolayı Türkiye Jokey Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Bu projelerin benzerlerinin çoğalmasını yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, "Türkiye Jokey Kulübü olarak öncelik verdiğimiz konuların en başında sosyal sorumluluk projelerimiz geliyor. Bugün Elazığ Hipodromu'nda Empati Parkuru'muzu açtık. Böylece yeni bir sosyal sorumluluk projemiz daha hayata geçmiş oldu. Bu vesileyle bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam edeceğimizin de altını çizmek isteriz. Açılışını gerçekleştireceğimiz Empati Parkuru'muzda bedensel, işitsel ve görme engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bizler için bu çok değerli. Bu projede aynı zamanda Elazığ İl Eğitim Müdürlüğüyle de iş birliği içinde olduk. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ederiz. Tüm hipodromlarımızın kıymetli vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri birer sosyal yaşam alanıdır. Kapılarımız her daim açık. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olacağız. Misafirlerimizi yanımızda ve hipodromlarımızda görmek isteriz. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Parkura katılan çocuklardan Recep Özdemir ise " Empati Parkuru'nu güzel buldum. Hem zihinsel hem bedensel arkadaşlarımızın nasıl hissettiğini anlamak için güzel bir proje. Bence onlar için zor" şeklinde konuştu.