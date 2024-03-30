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Tiyatro Oyununda Evlenme Teklifi

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Sahne Tozu Tiyatrosu'nda sahnelenen "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyununun bitiminde bir seyirci sahneye çıktı ve kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Çağlar İşgören, yönettiği "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyununun prömiyeri Sahne Tozu Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Oyun, izleyici tarafından büyük bir beğeni toplarken son bölümlerde ise ilginç bir olay yaşandı. Perdeler kapanırken bir seyirci koşarak sahneye çıktı ve kız arkadaşını sahneye davet etti. Daha sonra da diz çöken genç, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği sırada "Ben bu gözlerine hep böyle bakmak istiyorum. Seninle beraber yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" dedi. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşı da, 'Evet' diyerek karşılık verdi. Oyunu izlemeyen gelen seyircilerde bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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