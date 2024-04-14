Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Gezgin Akademi Gönüllüleri Hakkari'de Çocuklara Hediyeler Dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezgin Akademi grubunun gönüllüleri, Hakkari'de düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü, hediye dağıttı.

Vali Ali Çelik'in desteğiyle kente gelen gönüllüler, Durankaya beldesi ve Çığlı köyünü ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

Kostüm giyerek tiyatro oyunu sahneleyen ve palyaço gösterisi sunan gönüllüler, yüzünü boyadıkları çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Çocuklara hediyeler veren gönüllüler, bir düğünde de vatandaşlarla halay çekti.

Grup yöneticilerinden Ümit Çetinkaya, 2015'ten bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştıklarını belirtti.

Çocukların mutlu olması için etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu yolculuğumuzda çocuklar için çalışmalar yapan Hakkari Valisi Sayın Ali Çelik ile tanıştık. Onun çocuklarımız için sarf ettiği çabaları duyunca, bu işin bir parçası olmamız gerektiğine karar verdik. Sayın Valimizle fikirlerimizi paylaşarak Durankaya ve Çığlı başta olmak üzere, güzergahımızdaki çocuklara oyuncaklar hediye ettik. Binin üzerinde çocuğa ulaştık. Onlara unutulmaz anlar yaşattık."

Üç gündür Merga Bütan Kayak Merkezi'nde konakladıklarını dile getiren Çetinkaya, merkezin her türlü donanıma sahip olduğunu ve herkesi kentte beklediklerini söyledi.

Çetinkaya, desteklerinden dolayı Vali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, antrenör İsmail Okay ve kent sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title