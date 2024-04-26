Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrencilerin rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gümüşhane'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolasıyla program düzenlendi.

Gümüşhane Kültür Merkezi Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Akkuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin rol aldığı "Zafere Giden Yol Kut'ül Amare" adlı tiyatro oyununun ardından sona erdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Temel, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title