Otomobil tırın altına girdi, sürücü ölümden döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil tırın altına girdi, sürücü ölümden döndü

Avcılar'da hızla seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi.

03.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:46

Avcılar'da hızla seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki tırın altına girdi. Otomobil sürücüsünün ölümden kurtulduğu kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Avcılar Ispartakule Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda hızlı bir şekilde seyreden otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bulvar üzerinde park halindeki tırın altına girdi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hemen araçtan çıkarak kaldırıma oturdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Otomobil sürücüsünün ölümden kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Otomobil tırın altına girdi, sürücü ölümden döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Deniz Akkaya Pınar Tartan Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Mauricio Lemos Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Otomobil tırın altına girdi, sürücü ölümden döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 09:46:32. #1.14#
title