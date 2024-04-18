Üye Girişi
Haberler

Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyesiyle Taşıt Yolunu Kullanmak Zorunda Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı. Olayın ardından trafik polisleri hatalı park yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı.

Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı.

Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı.

Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti.

Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, "Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar." dedi.

Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Avcılar trafik Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle! 19 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Nisan Cuma burç yorumları nedir? Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 24. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 18 Nisan İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 18 Nisan ATV Aldatmak 65. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Nisan günün maçları nereden izlenir? SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title