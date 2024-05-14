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Avcılar'da Yan Yola Girip Geri Geri Çıkan Sürücülere 4 Bin TL Cezası

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Avcılar'da yan yola girip geri geri çıkarak transit yolu kullanan sürücülere 4 bin lira ceza kesildi. Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar D100 Güney Denizköşkler yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 sürücü yan yoldan transit yola geri geri gelerek trafiğin olağan akışını engelledi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Avcılar'da yan yola girip geri geri çıkarak transit yolu kullanan sürücülere 4 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar D100 Güney Denizköşkler yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 sürücü yan yoldan transit yola geri geri gelerek trafiğin olağan akışını engelledi. O anlar başka sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda alırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüye ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen M.U., T.Y.A. ve T.Ş. isimli sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik, "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel oluşturmak" suçundan bin 506'şar TL olmak üzere toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar Trafik Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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